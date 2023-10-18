في مدينة فيستيروس السويدية تعمل مجموعة «مالورينرجي» على تحويل خزان ضخم تحت الأرض كان يستخدم للنفط، إلى منشأة للمياه أشبه بوعاء حافظ للحرارة، تهدف إلى تدفئة المدينة.



وتبلغ مساحة المنشأة المؤلفة من ثلاثة أقسام، وتم حفرها في سبعينيات القرن العشرين، 300 ألف متر مكعب، وكانت بمنزلة موقع لتخزين النفط قبل ترك المكان عام 1985. ويقع هذا الخزان الموجود تحت الأرض قرب محطة الطاقة الحرارية والكهربائية التي توفر الكهرباء، وتحديدا تلك المخصصة للتدفئة لسكان المدينة البالغ عددهم 130 ألف نسمة.



ويقول ريكارد سفينسون، مدير المشروع لدى مجموعة «مالورينرجي» للطاقة والتدفئة في فيستيروس الواقعة على بعد 100 كيلومتر غرب ستوكهولم «نحن بصدد تحويل الخزان إلى منشأة عملاقة لتخزين الماء الدافئة».



ويضيف أن الموقع «سيتيح تخزين الطاقة بكميات زائدة أحيانا، (...) لاستخدامها عندما يكون هناك نقص فيها».