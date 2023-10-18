عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية عن اطلاق حملة وطنية لدعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال مدارسها لحث الطلبة والمعلمين على إبراز أوجه التضامن مع الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في نشرة أصدرها وكــيل التنمــية التربوية والأنشطة د.غانم السليماني، قال فيها:



إن دولة فلسطين الشقيقة جزء غال من الأمة العربية له في قلوبنا مكانة كبيرة فهي موطن الأنبياء ومهبط الرسالات ومسرى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعتبر قضية فلسطين واحدة من القضايا السياسية والإنسانية الأكثر إلحاحا وأهمية على مستوى العالم، مشيرا الى ان دولة



الكويت وقيادتها السياسية لم تأل جهدا منذ بدء الصراع العربي - الصهيوني بالمطالبة بحقوق الشعب



الفلسطيني، بما فيها حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة.



وأضاف ان ما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من انتهاكات واعتداءات لهو ظلم كبير يجب علينا كأسرة تربوية أن نقف معهم بكل جوارحنا، كما وقفت قياداتنا السياسية دائما مواقف لا تتزعزع في دعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة مما كان له من أهمية كبيرة على الصعيدين الإنساني والسياسي، وتعزيز العدالة واستقرار السلام في المنطقة. وتأكيدا على مواقف الكويت بكل فئاتها وأبنائها يرجى الإيعاز إلى إدارات المدارس بحث الطلبة والمعلمين على إبراز أوجه التضامن مع الشعب الفلسطيني بالإذاعة المدرسية بطابور الصباح مثل «إلقاء كلمات التعريف بالقضية الفلسطينية - تنمية قيمة التعاون والإخاء بين المسلمين في الشدة والرخاء، كفاح وصمود الشعب الفلسطيني».