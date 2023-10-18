قضية فلسطين ونصرة شعبها تمثل في الكويت «التزاماً وجدانياً تاريخياً راسخاً»

استقرار أوروبا عرضة لخطر حقيقي إذا تحول العالم العربي إلى منطقة «غليان واضطراب»

جهاد الشعب الفلسطيني بعد «طوفان الأقصى» لن يعود أبداً إلى ما قبله

الكويت مع الصمود ومع «الفيضان» لأنها تعرف معنى الحرية كما تعرف معنى الاحتلال والمقاومة

استقرار العالم العربي مهدد بقوة إذا استمرت أوروبا في التخلي عن استقلالية قرارها

القضية الفلسطينية هي المحرك الأول والسبب الرئيسي في كل ما شهدته المنطقة العربية من كوارث ونكبات

ثورة الفلسطينيين أذهلت العالم وحطمت أسطورة إسرائيل التي لا تهزم وأنهت إلى الأبد التكرار المأساوي للنكبة

الكويت دولة ومجتمعاً مع الشعب الفلسطيني لأنه شقيق وعلى حق وضد النظام الإسرائيلي لأنه نظام محتل عنصري مستبد

واثقون بأن كل كويتي لن يدخر جهداً لكي يشعر شقيقه الفلسطيني بأننا نقف إلى جانبه رغم الأميال الطويلة والجدران العازلة





أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر وقفة القطاع الخاص الكويتي مع أشقائه في فلسطين إزاء ما يتعرضون له من ظلم وقهر، لافتا إلى أن جهاد الشعب الفلسطيني بعد «طوفان الأقصى» لن يعود أبدا إلى ما قبله.



وقال الصقر في تصريح صحافي: «في الكويت، دولة ومجتمعا، تمثل قضية فلسطين ونصرة شعبها، وحماية مقدساتها، التزاما وجدانيا تاريخيا راسخا، يستند الى العقيدة الإسلامية والانتماء العربي، ويستمد قوته وثباته من مفهوم أخلاقي عميق للكرامة الوطنية، وللعدالة الإنسانية.



وأضاف: ان غرفة تجارة وصناعة الكويت، كممثلة للقطاع الخاص الوطني، مثلها مثل كل منظمات المجتمع المدني الكويتي وأطيافه ـ متمسكة بهذا الالتزام، وناشطة في تفعيله دعما وفكرا وجهدا على الصعيدين الإقليمي والدولي، طوال أكثر من ستين عاما، دون أن تنال الأزمات من صدقه، ودون أن تؤثر الأحداث في حماسته».



وتابع الصقر: «هذه الحقيقة، التي نملك عليها ألف شاهد وشاهد، تجعل من قبيل لزوم ما لا يلزم أن نؤكد وقفة القطاع الخاص الكويتي مع أشقائه في فلسطين الذين فاض بهم القهر والغضب من ظلم وجبروت المحتل الصهيوني من جهة، ومن نفاق وتعامي وازدواجية معايير المجتمع الدولي من جهة أخرى، فانفجرت ثورتهم لتذهل العالم كله، محطمة أسطورة إسرائيل التي لا تهزم، ومنهية الى الأبد التكرار المأساوي للنكبة المستمرة على مدى 75 عاما من المجازر والاذلال والتهجير».



وقال: «كما أن هذه الحقيقة، التي نملك عليها ألف شاهد وشاهد، تحرر بياننا هذا من طقوس الإدانة والشجب على صحتها، ومن عبارات الاستنكار والتنديد على صدقها، على اعتبار أن جهاد الشعب الفلسطيني بعد «طوفان الأقصى» لن يعود أبدا الى ظروف وشروط ما قبل الطوفان، خاصة بعد أن أعادت نيران الغضب الساطع إلى الذاكرة العربية والدولية حقائق عديدة في طليعتها»:



أولا: منذ السطر الأول في سفر النكبة والتهجير عام 1948 حتى اليوم، كانت القضية الفلسطينية بالذات هي المحرك الأول والسبب الرئيسي في كل ما شهدته المنطقة العربية من كوارث ونكبات، وما عاشته الأمة من خلافات واختلافات وتخلف، وما عانته شعوبها من ظلم واضطهاد ذاتي أو دولي. وبالتالي، يجب ألا يحسب أي بلد عربي أنه في منأى عن تداعيات «فيضان الأقصى»، ويجب ألا يشك أي بلد عربي في أن الحد الأدنى من وحدة الصف والتنسيق هو الشرط الأساسي لأن لا يجرفنا «الفيضان» فيما يجرف وفيمن يجرف.



ثانيا: إن الظلم الاسرائيلي المهين والمدعوم بتأييد غربي ممعن في تجاهل الحقيقة، ومستمر في التناقض مع مبادئه المعلنة في الحرية والديموقراطية، هو سبب «الفيضان». وان أي تأجيل جديد لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية سيعنى مزيدا من المخاطر والانعكاسات على تنمية المنطقة كلها، وعلى السلم والأمن الدوليين.



وقد أثبتت السنوات الأخيرة بشكل قاطع أن استقرار أوروبا عرضة لخطر حقيقي إذا تحول العالم العربي بمجمله الى منطقة غليان واضطراب. وأن استقرار العالم العربي ـ بالمقابل ـ مهدد بقوة إذا استمرت أوروبا في التخلي عن استقلالية قرارها.



ثالثا: أصبح العالم كله يعيش ديكتاتورية الاعلام الذي يصادر الحقيقة ويزور الوقائع، ويضلل المجتمعات، فإذا بالجهاد في سبيل الحرية والعدل ارهاب واعتداء، وإذا بقتل وتهجير أصحاب الأرض والتاريخ والحق دفاعا عن النفس، وإذا بالمحتل الغاشم يصبح لأول مرة في التاريخ ضحية، وإذا بالضحية يعتبر ارهابيا. وهذه الحقيقة يجب أن يتعامل معها العرب والمسلمون بسرعة، وبأسلوب طويل النفس، يضعف هذا الاحتكار الاعلامي العالمي المريب ويتصدى له».



وشدد على أن «الكويت، دولة ومجتمعا، مع الشعب الفلسطيني لأنه شقيق وعلى حق، وهي ضد النظام الاسرائيلي لأنه نظام محتل عنصري مستبد، وهي ضد التهجير لأن التهجير ضد كل مبادئ الانسان وشروط كرامته، وهي مع فلسطين لأن فيها «الأقصى» و«القيامة». والكويت مع الصمود ومع «الفيضان» لأنها تعرف معنى الحرية، كما تعرف معنى الاحتلال ومعنى المقاومة».



وختم: «وإننا على ثقة بأن كل كويتي لن يدخر جهدا لكي يشعر شقيقه الفلسطيني في أرضه المحتلة بأننا نقف الى جانبه رغم الأميال الطويلة، والجدران العازلة. فهكذا علمتنا الكويت».