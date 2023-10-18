أعلن بنك الخليج عن رعايته للتدريب الذي تنظمه جمعية إنجاز الكويت للمشروعين الفائزين في مسابقة «الشركة» 2023، واللذين يمثلان الكويت في مسابقة إنجاز الإقليمية، المزمع إقامتها في دولة قطر الشقيقة نهاية الشهر الجاري، وذلك بمشاركة 14 دولة عربية.



وكانت جمعية إنجاز قد أعلنت في نهاية مايو الماضي، عن فوز شركتين من بين 12 شركة وصلت إلى نهائيات المسابقة السنوية، برعاية بنك الخليج، وهما شركتا «Raskla» الفائزة بجائزة أفضل شركة طلابية لعام 2023 عن فئة الجامعات، وشركة «B-one» عن فئة طلاب المدارس. وبهده المناسبة، قالت مساعد مدير الاتصالات المؤسسية ميسون العطار: «كلنا ثقة في العقول والكفاءات الشبابية في تمثل الكويت خير تمثيل بمسابقة إنجاز الإقليمية، من خلال المشروعين المتميزين «Raskla» و«B-one»، ومستمرون في تقديم كل أنواع الدعم لإعدادهم للمسابقة الإقليمية».



وأشارت إلى حرص بنك الخليج على تقديم كل الدعم لشباب المدارس الثانوية والجامعات خلال مراحل المسابقة محليا، وصولا إلى اختيار الشركات الفائزة، بالتعاون مع جمعية إنجاز الكويت، موضحة أن نحو 100 متطوع من بنك الخليج شاركوا طوال فترات الاعداد والتجهيز للمسابقة في توجيه ومساعدة المتسابقين، فضلا عن تقديم برامج مثل الإرشاد والمقابلات التجريبية مع طلاب الجامعات.



وأكدت حرص بنك الخليج على دعم الشباب كجزء من التزامه بتشجيع وتطوير مهارات العمل الاحترافية لديهم، التي تساعدهم على مواكبة متطلبات سوق العمل التي تشهد متغيرات سريعة للغاية محليا وعالميا، وذلك في إطار استراتيجية بنك الخليج 2025، التي تضع الشباب في بؤرة اهتمامها، ورؤية الكويت 2035 التي تؤكد على أهمية الاستثمار في الشباب.



ونوهت إلى أن الشراكة الناجحة بين بنك الخليج وجمعية إنجاز الكويت أثمرت عن تدريب نحو 26 ألف طالب وطالبة خلال السنة الدراسية 2022-2023، شملت مختلف المراحل الدراسية.



من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويتية ليلى هلال المطيري إن الأمل معقود على الشركتين المؤهلتين للمنافسة بقوة خلال فعاليات المسابقة الإقليمية، والتي تتسم سنويا بالمنافسة الشديدة، والأفكار المتميزة، والمشروعات النوعية المبتكرة.