تراجعت أسعار الذهب أمس مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل صدور بيانات اقتصادية وخطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول هذا الأسبوع، والذي يمكن أن يحول اتجاه قرارات أسعار الفائدة المقبلة.



وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1916.88 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت أسعار العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1930 دولارا.



وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، كما ارتفع الدولار، ما يزيد من تكلفة السبائك التي لا تدر عائدا على حائزي العملات الأخرى، قبيل صدور بيانات عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي بالولايات المتحدة في وقت لاحق.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.53 دولارا للأوقية، والبلاتين 0.2% إلى 889.06 دولارا والبلاديوم 0.4% إلى 1138.92 دولارا.