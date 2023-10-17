فشل الجمهوري جيم جوردان، أحد المقربين من الرئيس السابق دونالد ترامب، في الحصول على الأصوات الكافية في التصويت الأول على رئاسة مجلس النواب الأميركي لإنهاء الشغور التاريخي في المنصب منذ إطاحة نواب الأكثرية الجمهورية بالرئيس السابق للمجلس كيفن مكارثي، الأمر الذي شل المؤسسة برمتها.

وحصل جوردان على 200 صوت فقط مقابل 212 حصل عليها زعيم الأقلية الديموقراطية حكيم جيفريز.

ويتألف الكونغرس الأميركي من مجلسين: الأول مجلس الشيوخ، يهيمن عليه الديموقراطيون بقيادة الرئيس جو بايدن، أما الآخر وهو مجلس النواب، فيسيطر عليه الجمهوريون وشهد منذ أسبوعين فوضى غير مسبوقة.

وكانت علقت الأكثرية الساحقة من صلاحيات هذه المؤسسة بعد عزل رئيس مكارثي في الثالث من أكتوبر، جراء الانقسامات بين المعتدلين وأنصار ترامب من اليمين في الحزب الجمهوري.