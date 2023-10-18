5 أسهم أغلبها بنكية تستحوذ على 55% من السيولة.. و«بيتك» بالصدارة بـ 16.9 مليون دينار

انخفاض أسعار بعض الأسهم حقق فرصة مواتية للشراء وبناء مراكز استثمارية جديدة

شريف حمدي



تفاعلت بورصة الكويت أمس، بشكل كبير مع بدء الإفصاح عن النتائج المالية للأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، وتحقيق العديد من الأسهم لفرص شراء وبناء مراكز استثمارية جاذبة جدا إثر انخفاضات الأسعار التي حدثت خلال الجلسات الماضية وهو ما اقتنصه المستثمرون في جلسة ماراثونية لاستعادة الثقة.



وشهد السوق أمس زخما شرائيا استعادت معه القيمة السوقية لبورصة الكويت مستوى 40 مليار دينار مجددا، بعد ان فقدت هذا المستوى خلال الفترة الماضية إثر عمليات البيع العشوائي التي سيطرت على أغلب أسواق المال والتطورات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بالوقت الحالي.



وأضافت القيمة السوقية بنهاية جلسة امس أكثر من 1.1 مليار دينار، ليصل إجمالي القيمة الرأسمالية للبورصة إلى 40.325 مليار دينار ارتفاعا من 39.223 مليار دينار أول من أمس، فيما قفزت سيولة البورصة لتصل إلى 80.8 مليون دينار بارتفاع 118% مقارنة بجلسة أول من امس والتي بلغت فيها السيولة 37 مليون دينار فقط.



واستهل المستثمرون تداولات جلسة امس على عمليات شراء واسعة استهدفت العديد من الأسهم سواء القيادية وخاصة البنكية أو المتوسطة والصغيرة، حيث فتحت الأرباح المعلنة شهية المتداولين من جهة، وكان تراجع الأسعار لكثير من الأسهم في كل القطاعات من جهة أخرى، لتسيطر النزعة الشرائية على مجريات التداول بالسوق منذ جلسة الاثنين الماضي.



وحفز التداولات إفصاح بنك الكويت الوطني بتحقيق أرباح قياسية بلغت 431 مليون دينار بنمو 15%، وكذلك بنك وبوبيان الذي حقق 61 مليون دينار أرباحا بنمو 26%، وسط توقعات بأن تتوالى إفصاحات الأشهر الـ 9 محملة بنمو كبير في الأرباح للبنوك والشركات على غرار النصف الأول من العام الحالي.



وساهم في زيادة الثقة سوق الأسهم المحلي، استمرار ارتفاع أسعار النفط بالسوق العالمي، إذ ارتفع سعر النفط الكويتي لأعلى من 90 دولارا للبرميل، وما يدفع البورصة في الاتجاه الصاعد، حيث يضمن زيادة التدفقات في كل الأنشطة الاقتصادية بالبلاد.



وتركزت السيولة حول الأسهم القيادية وخاصة البنكية في مقدمتها «بيتك» بـ 16.9 مليون دينار، تلاه «الوطني» بـ 11.7 مليون دينار، تلاه «زين» بـ 8.9 ملايين دينار، ثم «الخليج» بـ 4.1 ملايين دينار، و«بوبيان» بـ3.1 ملايين دينار، وشكلت هذه القيم نحو 55% من إجمالي التدفقات في جلسة أمس.



وحققت أحجام التداول ارتفاعا بنسبة 112% بإجمالي كميات أسهم 295 مليون سهم ارتفاعا من 139 مليون سهم أول من امس، وجاء سهم «بيتك» بصدارة الأسهم الأكثر تداولا بـ 23.4 مليون سهم، تلاه سهم «زين» بـ 183 مليون سهم.



وشهدت أسهم 80 شركة مدرجة بقطاعات متنوعة امس ارتفاعا في القيم السعرية، وذلك مقابل تراجع اسهم 35 شركة، واستقرت اسهم 13 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 22 شركة.

قطاعا «الاتصالات» و«البنوك» يقودان النشاط

قادت 10 قطاعات نشاط البورصة الإيجابي امس، وكان لقطاع الاتصالات دور لافت في قيادة السوق للاتجاه الصاعد، حيث ارتفع المؤشر الوزني للمؤشر بنسبة 5.5%، كما حقق المؤشر الوزني لقطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 3.1%.

3.2 % مكاسب مؤشرالسوق الأول

حقق مؤشر السوق الأول الذي يضم أكبر الشركات المدرجة 3.2% بإضافة 235.7 نقطة ليصل إلى 7488 نقطة، كما حقق مؤشر السوق الرئيسي 1.2% مكاسب بإضافة 64.8 نقطة ليصل إلى 5559 نقطة، وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 2.8% بمكاسب 186 نقطة ليصل إلى 6822 نقطة.