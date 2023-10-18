أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اسم العميل الرابح في سحب حملة «فتح حساب الدروازة إلكترونيا» خلال شهر سبتمبر، حيث فاز العميل عبدالله علي سمير المطيري. ويأتي هذا السحب ضمن حملة KIB المجددة بالكامل والمصممة لتوفير تجربة مصرفية رقمية مميزة، بهدف مكافأة عملائه ممن فتحوا حساب الدروازة إلكترونيا عبر منصاته الرقمية، سواء من خلال «KIB أونلاين» أو تطبيق «KIB موبايل». وفي هذا الصدد، صرح مساعد المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريف: «نفتخر بمواصلة الإعلان عن الفائزين في السحوبات الشهرية لهذه الحملة المميزة، والتي توفر لعملائنا فرصة التمتع بالمزايا والمكافآت التي تناسب أسلوب حياتهم العصري، مقابل فتح حساب الادخار إلكترونيا، إضافة إلى أحدث الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة. كما إن حساب الدروازة، الأقوى من نوعه في الكويت، يواصل استقطاب المزيد من العملاء المهتمين بالتوفير والادخار والربح، في الوقت ذاته، وذلك بفضل فريق عمل KIB المحترف وجهوده الدؤوبة، إضافة إلى الولاء والدعم الدائم من قبل العملاء».



وأضاف: «إن هذه الحملة الفريدة تجسد النهج الهادف الذي يطبقه KIB، والذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز أسس الابتكار في التجربة المصرفية المتكاملة التي يقدمها لكل شرائح عملائه، وذلك من خلال المزايا المتجددة، والتركيز على أولوية العميل وضرورة تلبية كل احتياجاته».