أعلن بنك وربة، البنك الأفضل في الخدمات المصرفية لقطاع الشركات والخدمات المصرفية لقطاع الاستثمار في الكويت، أسماء الفائزين بسحب السنبلة الكبير عن الربع الثالث لعام 2023، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة عبر إذاعة 360FM.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال السحب، فقد توج عمر شاهين بالجائزة الكبرى والبالغة 250.000 د.ك، وبالنسبة لبقية السحوبات فقد توج بها 10 فائزين لكل فائز مبلغ 1.000 د.ك بإجمالي 10.000 د.ك وهم التالية أسماؤهم: منى أحمد حسن العوضي، أحمد عبدالله جابر العجمي، عادل محمد ظاهر الجنفاوي، عبدالله مزيد محمد الحسيني، عبدالله بكر سليم الديحاني، صالح علي سعد القحطاني، إيمان إبراهيم زيد المقبل، ألطاف سعيد سعد الجبر، نوف ناصر جلوي الشمري، فيصل خلف جلعود العتيبي.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ في سحب السنبلة للأطفال الشهري، فقد توج 7 فائزين في الجائزة، حيث حصل الفائز الأول على مبلغ 1000 دينار وهي إليانا عصام الزير، بينما حصل الفائز الثاني على مبلغ 500 دينار وهي خالد حمد عبداللطيف التركيت، بينما حصل الفائزون من الثالث حتى السابع على 100 لكل منهم، وهم: خالد مشاري خالد الصالح، وناصر بدر هيف الحجرف، وجراح عبدالله درويش الحمادي، وشوق ضاري عبدالحي الغنيمان، وهوازن هزاع سعد العازمي.