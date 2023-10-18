«البنك» أبرز دوره في صناعة التمويل الإسلامي والشمول المالي والرقمنة والاستدامة

اجتماعات مع مؤسسات مالية لتعزيز العلاقات وبحث المزيد من فرص التعاون

شارك في حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت برعاية وزير المالية

استعرض دور الخدمات المالية الإسلامية كبديل إستراتيجي في الاقتصاد العالمي

وفد «بيتك» طـرح وناقـش مشاريع مشتركة وفتح مجالات تعاون مع الجهات المعنية بالصيرفة الإسلامية

شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بوفد رفيع المستوى ترأسه الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكلـيف، عـبــدالوهاب الرشود، في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في مراكش المغربية، والتي تعتبر من أبرز الملتقيات الاقتصادية والمالية التي تجمع بنوكا إقليمية وعالمية ووكالات تصنيف ائتماني عالمية، وقادة العمل المصرفي، ومحافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، ومسؤولين حكوميين بارزين وأكاديميين وخبراء على مستوى العالم.



وشارك وفد «بيتك» في اجتماعات مختلفة مع كبار المسؤولين الدوليين حيث جرت مناقشة أبرز التحديات الاقتصادية والتطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية حول العالم، فيما شارك في اجتماعات مع مؤسسات مالية إقليمية وعالمية لتعزيز العلاقات وبحث المزيد من فرص التعاون فيما يخص أنشطة الأعمال، والتسهيلات الائتمانية واتفاقيات الإنتربنك، وأعمال ومنتجات الخزانة، وتنشيط معاملات أسواق النقد، والتمويل التجاري، وسوق الدين وإصدارات الصكوك، والتسهيلات الائتمانية للمشاريع المستدامة (التمويل الأخضر)، وغير ذلك من أنشطة وأعمال.



واستهدف وفد «بيتك» خلال اجتماعاته، استكشاف آفاق جديدة لمد جسور تعاون وبناء علاقات مع مؤسسات وبنوك مختلفة، والاستفادة من الانتشار الجغرافي لكل مؤسسة.



وناقشت اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، والقضايا موضع الاهتمام العالمي، والآفاق الاقتصادية العالمية، والاوضاع الاقتصادية في مختلف الاسواق، مما أكسب الحدث زخما كبيرا، لاسيما ان معظم المشاركين يقومون بدور بارز وأساسي في صنع القرارات الاقتصادية ورسم ملامح السياسة المالية في بلدانهم.



وشكلت الاجتماعات والمؤتمرات والملتقيات المرافقة لاجتماعات صندوق النقد فرصة لوفد «بيتك» لاستعراض دور صناعة الخدمات المالية الاسلامية وإمكاناتها كبديل استراتيجي وخيار أساسي في الاقتصاد العالمي، وكذلك طرح ومناقشة مشاريع مشتركة وفتح مجالات تعاون وتنسيق مع الجهات المعنية بالصيرفة الاسلامية.



ويحرص «بيتك» على التواجد بشكل فاعل وإيجابي في مثل هذه المؤتمرات الاقتصادية المهمة، لإبراز دوره في قيادة صناعة التمويل الاسلامي، ومناقشة العديد من القضايا في عالم المال والأعمال نظرا لمكانته العالمية البارزة، وانتشاره الجغرافي الكبير على مستوى العالم، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها من قبل الهيئات الدولية والبنوك العالمية الكبرى.



كما شارك وفد «بيتك» برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف، عبدالوهاب الرشود، في حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت، والذي أقيم برعاية وحضور وزير المالية فهد الجارالله، كما شهد حضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وسفير الكويت لدى المغرب عبداللطيف اليحيا، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، الشيخ أحمد الدعيج، وعدد من المسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم ونخبة من قيادات القطاع المصرفي الكويتي، وأهم القيادات المصرفية إقليميا ودوليا.



وضم وفد «بيتك» الذي يترأسه الرشود، كلا من مدير عام خزانة الكويت أحمد عيسى السميط، ونائب مدير عام المؤسسات المالية للمجموعة عبدالله المرزوق، والرئيس التنفيذي لـ «بيتك- تركيا»، أفق أويان، والرئيس التنفيذي لشركة «بيتك كابيتال» عبدالعزيز المرزوق، ورئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة «بيتك كابيتال»، عبدالله الحداد، ومدير العلاقات العامة وإدارة الفعاليات في «بيتك» فهد السعد.