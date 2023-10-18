تشارك دار الآثار الإسلامية ممثلة في مجموعة الصباح الآثارية مقتنيات نادرة في معارض جديدة آسرة في الكويت والإمارات.



معرضان من ذخائر مجموعة الصباح الآثارية هذا الشهر تحتفي دار الآثار الإسلامية في مركز الأمريكاني الثقافي بمعرض يرجع التاريخ لفترة ما قبل الإسلام في الجزيرة العربية وروما.



يتضمن المعرض 30 تحفة نادرة تعود الى القرون الأولى بعد الميلاد، حيث تلتقي حضارة مملكة حمير مع حضارة الإمبراطورية الرومانية مما نتج عنه تبادل ثقافي أثرى كلا منهما اقتصاديا وفنيا.



وتعبر التحف المشاركة في المعرض عن هذا التأثر والتأثير بين هاتين المنطقتين من العالم القديم.



ويستضيف المعرض الثاني متحف الشارقة للحضارة الإسلامية في 25 الجاري تحت عنوان: زينة البلاط الملكي في الهند.



تشارك فيه دار الآثار الإسلامية بما يربو على مائة تحفة من المجوهرات التي صاغها فنانون من عصر دولة السلاطين في دلهي وإمبراطورية المغول في الهند. يتناول المعرض الذي يفتتح في 25 أكتوبر 2023 ويستمر حتى أبريل 2024 صناعة الحلي وأساليب زخرفتها وتنوع مكوناتها الثمينة.