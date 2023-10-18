مفرح الشمري



دعما للقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتعزيزا لصموده، خصصت وزارة الاعلام عدة فلاشات وفواصل تلفزيونية وإذاعية انسانية لنصرة الشعب الفلسطيني تبث على مدار الساعة، ناهيك عن التغطية الاخبارية المتزنة والمستمرة بقطاع الاخبار عن الاوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري حتى اليوم، ويأتي ذلك إيمانا بموقف الكويت الدائم للوقوف مع الشعب الفلسطيني في جميع الظروف.



هذه «الفزعة» ليست بغريبة على وزارة الاعلام، ومن يعمل بها لتسخير كل قطاعاتها لنصرة القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق بتسليط الضوء على احتياجاته في الفترة الحالية نتيجة هذا العدوان السافر البعيد عن الانسانية.



هذه «الفزعة» الاعلامية تحظى بمتابعة دقيقة من وزير الإعلام ووزير الاوقاوف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري وبمتابعة مستمرة ودعم من وكيل وزارة الإعلام د.ناصر المحيسن وبتنفيذ دقيق من قبل الوكلاء المساعدين في قطاعات وزارة الاعلام المختلفة حتى تحقق هذه «الفزعة» الاهداف المرجوة منها في ظل التنافس الذي تشهده القنوات الفضائية في الفترة الحالية والمتغيرات التي تحدث في الساحة.



شكرا وزارة الإعلام على هذه التغطية المتزنة للأحداث.