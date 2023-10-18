شددت نائب رئيس قطاع التلفزيون في مجموعة روتانا الاعلامية ندى مخزوم على ان حضور «روتانا» في سوق كان الدولية للتلفزيون «ميب كوم» يتطور عاما بعد آخر والتواجد من خلال جناح خاص بهذا الصرح الاعلامي والفني العربي الشامخ، حيث تمتلك «روتانا» اكبر مكتبة للافلام في العالم العربي، بالإضافة الى الشركة الاستراتيجية العريضة التي تمتلكها «روتانا» مع العديد من كبريات الشركات الإنتاجية العالمية.



وأضافت في تصريحات صحافية أن «روتانا» وعلى مدى السنوات الأخيرة طورت تلك الشركات لتغطي العديد من دول المنطقة والعالم بما يهدف إلى تقديم نتاجاتنا إلى العالم وهو الأمر الأهم حاليا لتسويق نتاجاتنا وإبداعاتنا إلى العالم.



وحول أبرز النتاجات السعودية التي قدمتها «روتانا» في الفترة القصيرة الماضية، قالت نائب رئيس قطاع التلفزيون في مجموعة روتانا الإعلامية ندى مخزوم إن الانتاج السعودي لم يتوقف لحظة واحدة منذ انطلاق «روتانا» وكان يسير بخط متواز مع الانتاج العربي وخلال الفترة القصيرة الماضية حققت «روتانا» مجموعة من اهم النتاجات التي احتلت موقعها البارز على خارطة التلفزيونات والمنصات، ومن بينها مسلسل «شباب البومب» الذي يحصد النجاح والاهتمام البارزين. ونحن نواصل المسيرة الانتاجية عبر مجموعة من الاعمال السينمائية حيث «روتانا» الرائدة في هذا المجال ونركز حاليا على النتاجات السعودية التلفزيونية منها والسينمائية التي تمثل نبض الشباب وقضاياه حيث الشباب هم الرهان والمستقبل.



وتعود ندى مخزوم لتقول ان التعاون الاستراتيجي بين «روتانا» و«ميب كوم» يمثل نهجا نعمل على تطويره لأهميته في تقديم وجهنا الإبداعي الى العالم حيث الاهتمام يتطور بالمنطقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية في ظل النهضة الكبرى التي تعيشها اليوم، وستظل «روتانا» واحدة من المنصات العربية التي تسعى دائما الى تقديم الإبداع الفني والإعلامي الخليجي والعربي على حد سواء الى العالم.