فازت الممثلة الماليزية الحائزة على جائزة الأوسكار ميشيل يوه أمس بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية التي ارتفع عدد أعضائها إلى 107.



ونالت يوه، أول امرأة آسيوية تنال جائزة أوسكار، عندما فازت بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم Everything Everywhere All at Once، سبعة وستين صوتا مقابل 9، وامتناع واحد عن التصويت.



وهي واحدة من أصل ثمانية أعضاء جدد تم انتخابهم في اليوم الأخير من فعاليات الدورة الـ 141 للجنة الأولمبية الدولية في مومباي.