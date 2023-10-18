لطالما كان النجاح مرادفا للأحداث الرياضية التي تستضيفها دولة قطر في مختلف الألعاب، وجاء سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية لـ «فورمولا 1» ليكون مكملا لهذه النجاحات بعدما عاشت الجماهير العاشقة لـ «رياضة المحركات» أجواء كرنفالية رائعة على مدى يومين في 7 و8 الشهر الجاري تحت الأضواء الكاشفة. واحتضنت حلبة لوسيل الدولية، ذات المواصفات العالمية والفريدة من نوعها، الحدث العالمي الكبير وسط حضور رسمي وإعلامي وجماهيري غير مسبوق، بعدما وصل عدد الحاضرين إلى الفعاليات المختلفة المصاحبة للسباق لما يزيد عن الـ 126 ألفا توزعوا في مختلف الأماكن، ولم يشعر أحدهم بالملل أو العوائق بفضل التنظيم الدقيق وكذلك لوجود فقرات متنوعة استمتع بها الحاضرون دون أن يشعروا بمرور الساعات. ورغم كثافة الحضور الجماهيري من مختلف دول العالم، الا أن التنظيم القطري كان على قدر الحدث، وتميز الدخول والخروج من حلبة لوسيل الدولية بالسهولة، ويحسب ذلك للمنظمين الذين لم يتركوا أي شيء للصدفة، حيث كانوا ودودين ومتعاونين ويقومون بتسهيل أي أمر على أي متفرج يريد متابعة السباقات.



تميزت حلبة لوسيل بوجود صالة فخمة لكبار الحضور، مع توفير أجهزة تلفاز داخلها لمن يريد متابعة أدق تفاصيل السباق، مع وجود خدمة مميزة من ناحية المأكولات والمشروبات.



وحرص بعض نجوم الرياضة على الحضور إلى حلبة لوسيل ومنهم على سبيل المثال نجم منتخب البرازيل لكرة القدم السابق رونالدينيو وقائد منتخب أستراليا سابقا تيم كاهيل، اللذان تفاعلا مع الحاضرين لجناح الخطوط الجوية القطرية في المنصة الرئيسية ولم يتوانيا في التقاط الصور مع الجماهير رغم جلوسهما لساعات طويلة في يومي السباق.



هذا كان بعيدا عن الحلبة، أما في داخلها فقد كان السباق محموما وتفاعلت الجماهير بشكل واضح مع أحداثه سواء بفوز البطل الهولندي ماكس فيرستابن بجائزة الخطوط الجوية القطرية للفورمولا 1 بعد محاولات مضنية من باقي السائقين للإطاحة به، الا أن دعم محبي فيرستابن في الحلبة، إذ كانوا مميزين في المدرجات بفضل ارتدائهم «الدشداشة» و«الغترة» باللون البرتقالي، مما منحه الحافز لحسم اللقب العالمي لصالحه للموسم الثالث على التوالي قبل السباق الرئيسي خلال سباق «سبرنت» بعدما قطع مسافة 306.66 كيلومترات في زمن قدره 1.27.39.168 ساعة، متفوقا بفارق 4.833 ثوان عن الأسترالي أوسكار بياستري سائق فريق (مكلارين) صاحب المركز الثاني، فيما جاء البريطاني لاندو نوريس سائق فريق (مكلارين) الآخر في المركز الثالث بفارق 5.969 ثوان عن الصدارة.



وكان واضحا تفاعل الجماهير مع أحداث يومي المنافسات، خاصة في حادثة انسحاب الإسباني كارلوس ساينز أو خروج سيارة النجم البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، عن السباق بعد اصطدامه بزميله في مرسيدس، جورج راسل، عند المنعطف الأول في حلبة لوسيل، مما أدى إلى انزلاق سيارته في الحصى خارج الحلبة، وعبور المسار ليعود إلى منطقة الصيانة.



وعقب ختام السباقات، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر: «أود أن أتقدم بالتهنئة لجميع السائقين على جهودهم وأدائهم الرائع وأخص بالتهنئة البطل ماكس فيرستابن على فوزه المستحق في هذا السباق.. لقد شهدنا أحداثا مشوقة منذ بداية سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى وصولا إلى نهايته المرتقبة، مما يعزز من مكانة دولة قطر في تقويم سباقات الفورمولا 1، ونتطلع إلى مواصلة دعمنا لكل من الفورمولا 1 وفريق BWT Alpine للفورمولا 1 في الجولات المقبلة لهذا الموسم».



الخطوط القطرية.. جهود كبيرة



قامت الخطوط الجوية القطرية بجهود جبارة لإنجاح سباق «فورمولا قطر» من خلال نقل الشخصيات المدعوة أو الإعلاميين أو المتفرجين من مختلف دول العالم، كما وفروا فريقا متكاملا للاهتمام بممثلي وسائل الإعلام رغم تنوع الثقافات والجنسيات، إلا إن مسؤولي الرحلة كانوا حريصين على توفير الراحة للإعلاميين بداية من موعد الإقلاع وحتى موعد مغادرة العاصمة القطرية الدوحة.



إقامة فاخرة في فندق «رافلز» الدوحة



حرصت الخطوط الجوية القطرية على توفير أعلى درجات الضيافة فيما يخص الإقامة بعدما وفرت فندق رافلز الدوحة ضمن أبراج كتارا في منطقة لوسيل لإقامة ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية، ويتميز الفندق، وهو من فئة الخمس نجوم، بفخامته العالية وتصميمه الفريد على شكل قوس مفتوح نحو السماء.

حضور ضخم لمعرض جنيف الدولي للسيارات

حظي معرض جنيف الدولي للسيارات الذي أقيم للمرة الأولى في دولة قطر خلال الفترة من 7 إلى 14 الشهر الجاري باهتمام عالمي كبير وشهد حضور 600 إعلامي يمثلون مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية.



وافتتح المعرض تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزيرالخارجية في دولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ويأتي المعرض ليكون بداية لبرنامج حافل بالفعاليات والأحداث العالمية في قطر.



وفي هذا الإطار، استعرضت الخطوط الجوية القطرية، شريك الطيران الرسمي لمعرض جنيف الدولي، جناحها المميز في المعرض والذي تميز بالفخامة والرقي وذلك للترحيب واستضافة كبار الشخصيات.



ويسلط المعرض، الذي يقام بالشراكة مع قطر للسياحة، الضوء على أحدث الابتكارات في صناعة السيارات وحيث سيتم خلاله كشف النقاب عن أكثر من 30 مركبة لمجموعة من الشركات العالمية المشاركة بما في ذلك تويوتا ولكزس وبورش وفولكس واجن ولامبورغيني وبي إم دبليو وكيا وأودي وماكلارين ومرسيدس بنز وفينفاست وشيري وغيرها.



وزار جناح الخطوط الجوية القطرية نجم كرة القدم ونادي مان يونايتد السابق، ديفيد بيكام، الذي قام بتجربة جهاز محاكاة الفورمولا واحد، وجهاز كيوفيرس المتطور، ومقاعد كيو سويت الحائزة على العديد من الجوائز العالمية.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر: «تفخر الخطوط الجوية القطرية برعايتها لمعرض جنيف الدولي وبالإنجاز التاريخي الذي احرزته عبر استضافة المعرض في مدينة الدوحة لتتيح المجال أمام محبي السيارات لخوض تجربة لا تتكرر. إن اهتمامنا البالغ في هذا المعرض نابع من شغفنا للابتكار التقني، لذلك نحن لا نراه على أنه حدث حيوي ضمن رزنامة فعاليات دولة قطر، إنما يمثل سعي الناقلة القطرية وشركات صناعة السيارات نحو الابتكار والتميز».