في إطار مسؤوليته الاجتماعية، وتأكيدا لدوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة تحرص على توفير فرص العمل المناسبة للشباب الكويتي الطموح، يحرص البنك التجاري الكويتي على المشاركة في المعارض الوظيفية التي تنظمها الجامعات والمؤسسات والجهات المختلفة، حيث تعتبر هذه المعارض بمنزلة منصة تساعد على التواصل بين الراغبين في العمل من ناحية وأرباب العمل من ناحية أخرى. وفي هذا السياق، يشارك البنك التجاري الكويتي في معرض «وظيفتي» الذي يقام في قاعة الأرينا بمجمع 360 خلال الفترة من 19 حتى 21 أكتوبر. وفي مستهل حديثه عن المعرض، قال مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق عبدالله: تهدف مشاركات البنك التجاري في المعارض والفعاليات الوظيفية إلى استقطاب الطاقات الشابة الكويتية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم حسب تخصصاتهم ومساعدتهم للبدء بمسيرة الحياة العملية وتعريفهم بالقطاع المصرفي الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد الدولة.



وأضاف عبدالله: يحرص البنك التجاري على تحفيز الشباب الكويتي من ذوي الطموح وتشجيعهم على العمل بالبنك مع تدريبهم وصقل مواهبهم وقدراتهم لإعدادهم لشغل مناصب قيادية في المستقبل ضمن الخطة الاستراتيجية للبنك الرامية إلى توطين الوظائف في جميع المستويات الوظيفية من خلال الاستثمار في جيل الشباب وبما يمكنهم من تحمل المسؤولية وتحقيق رؤية ورسالة البنك الهادفة إلى «بناء المستقبل معا».



وأكد حرص البنك وقطاع الموارد البشرية ممثلا بعدد من المديرين من القطاعات المختلفة على التواجد في معرض وظيفتي بغرض عقد اللقاءات والمقابلات الشخصية والتوظيف الفوري لمن يجتاز المقابلات الشخصية، وذلك أثناء التواجد في معرض وظيفتي خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري، مع التركيز على الطلبة خريجي تخصصات الهندسة وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، مع توفير فرص وظيفية حصرية أثناء فترة المعرض.