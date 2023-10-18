أعلنت شركة الكويت للتأمين، عن مشاركتها في معرض «وظيفتي» الذي يعد أكبر معرض توظيف ينظمه القطاع الخاص في الكويت. وتأتي هذه المشاركة إيمانا من شركة الكويت للتأمين بأهمية دعمها للشباب وتوفير فرص العمل لهم. ويعقد المعرض على مدار ثلاثة أيام من 19 حتى 21 أكتوبر في أرينا 360 مول.



ويهـــدف معـــــرض «وظيفتي» الذي تنظمه شركة زون، إلى تعريف الشباب بفرص العمل المتوافرة في الشركات، ودعمهم لاكتشاف آفاق جديدة تحقق لهم طموحاتهم الوظيفية وتسمح لهم بالاستفادة من تخصصاتهم العلمية في حياتهم المهنية.



وتعليقا على المشاركة، أعرب الرئيس التنفيذي في شركة الكويت للتأمين سامي شريف، عن سعادته بالمشاركة قائلا: تعتبر «الكويت للتأمين» الخيار الأمثل للباحثين عن العمل، إذ تتميز ببيئة عمل حيوية تشجع على الابتكار والإبداع وتعزز إنتاجية الموظفين ونموهم الوظيفي، باعتبارهم المحور الرئيسي لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، من خلال تزويدهم بأحدث الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التي تمر بها الصناعة التأمينية، كما تقوم الشركة بشكل مستمر بتقديم فرص التدريب والخبرة لموظفيها في مختلف المجالات من خلال KIC Academy حتى يتمكنوا من بناء مسيرة مهنية ناجحة تساعدهم على شغل مناصب قيادية داخل الشركة في المستقبل.



وأضاف: نشكر جميع المنظمين والقائمين على معرض وظيفتي، داعيا الخريجين المؤهلين بالإضافة إلى الباحثين عن مستقبل وظيفي واعد إلى زيارة ركن الشركة في المعرض للتعرف على المزيد حول طبيعة العمل في أقسام الشركة، بمساعدة ممثلي إدارة الموارد البشرية خلال المعرض للإجابة على الاستفسارات ولتعريف الكوادر الشابة بإستراتيجية شركة الكويت للتأمين المستقبلية.