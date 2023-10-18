أكد نائب المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية للاتصال المؤسسي إبراهيم البدر أن الهيئة تواصل جهودها لإغاثة أهلنا في فلسطين والاستجابة لصرخات وأنين الأطفال وآهات الجرحى والمكلومين، في ظل ما يعيشونه من حصار خانق وسط وضع إنساني كارثي جراء القصف المستمر للمستشفيات وسيارات الإسعاف وهدم المنازل.



وقال البدر في تصريح صحافي: بعد نجاح الحملة الشعبية لدعم الوضع الإنساني في غزة، ومشاركة الهيئة الخيرية بكل فعالية ضمن 23 جمعية خيرية كويتية، وحصادها أكثر من 10.5 ملايين دولار من نحو 60 ألف متبرع، لاتزال الهيئة تستنفر طاقاتها لمواكبة الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، لتأمين المساعدات الطبية والغذائية ومستلزمات الإيواء للمدنيين والطواقم الطبية. وأضاف أن الهيئة تعمل على التوازي بجمع التبرعات وإنفاذ المشاريع على الأرض من خلال شركائها المحليين، مشيرا إلى عدد من المشاريع وتشمل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأدوات الجراحية الطارئة والوقود لمستشفى الكرامة التخصصي، وتعزيز قدرات مستشفى حيفا الخيري وتقديم الخدمات الطبية أثناء الطوارئ، ودعم مستشفيات وزارة الصحة بالأدوية، كما تواصل مشاريع الطرود الغذائية ووجبات طعام المتضررين والطواقم الطبية في الميدان وتشغيل مولدات المستشفيات والعيادات الطبية.



وأشار إلى اعتماد الهيئة الخيرية عددا من المشاريع للتنفيذ، وتشمل توفير وجبات جاهزة للأسر النازحة والطواقم الصحية وفرق الدفاع المدني وطرود مواد غذائية وخبز وحقائب إسعافية متكاملة للجرحى، وحليب وحفاضات أطفال وفرش وأغطية لأصحاب البيوت المهدمة والمتضررة، مبينا أن الهيئة تعمل على دعم الوضع الإنساني بفلسطين منذ 1988، وقدمت خلال الخمس سنوات الأخيرة مشاريع تنموية بأكثر من 54 مليون دولار.