عواصم ـ وكالات: قوبل القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى، بموجة من الاستنكار والإدانة.



وأدانت مصر «بأشد العبارات» الجريمة، وطالبت إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح.



وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر «تدين بأشد العبارات» قصف مستشفى المعمداني في غزة الذي أوقع مئات القتلى والجرحى، مؤكدة أن «هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية يشكل انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية».



كما طالبت القاهرة إسرائيل بـ «التوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت».



بدورها، أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا استنكرت فيه بأشد العبارات القصف الإسرائيلي للمستشفى، وقال البيان «توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان يعتبر تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة».



ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني، محملة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذا التطور الخطير.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة رفض وإدانة المملكة الشديدين لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصا اتفاقية جنيڤ الرابعة المتعلقة بقواعد الحرب.



وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة فورا.



ودان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط قصف المستشفى، داعيا «الغرب إلى وقف هذه المأساة فورا».



وكتب أبوالغيط على منصة «إكس»: «أي عقاب من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فورا».



من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان قصف مستشفى فيه نساء وأطفال وأبرياء هو آخر مثال على الهجمات الإسرائيلية المجردة من ابسط القيم الإنسانية، ودعا إلى وقف العنف «غير المسبوق في غزة».



ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الغارة بأنها أمر «مروع وغير مقبول على الإطلاق»، وقال ترودو للصحافيين إنه «من غير المقبول قصف مستشفى».



كما دانت منظمة الصحة العالمية الضربة الجوية الإسرائيلية، وطالبت بتوفير الحماية الفورية للمدنيين والرعاية الصحية في القطاع الفلسطيني.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة «إكس»: «تدين منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني».



بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام» بعد الغارة الجوية الإسرائيلية.