أكد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.عبدالله الشامي أهمية «المؤتمر الدولي السادس لريادة الأعمال من أجل الاستدامة والتأثير» في الدوحة ودوره في تعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.



وقال الشامي لـ«كونا» عقب افتتاح المؤتمر في العاصمة القطرية الدوحة، إن مثل هذه المؤتمرات تسهم في تعزيز التعاون بمجالات الأبحاث والتخطيط والبحث العلمي بمختلف المجالات لاسيما في مجال التنمية المستدامة.



ولفت إلى أن المؤتمر يجمع العديد من المهتمين والأكاديميين ممن لهم مساهمات وخبرات بريادة الأعمال والابتكار، مشيرا إلى حرص المعهد على الاستفادة من الخبرات والتجارب التي من شأنها تعزيز دور المعهد العربي للتخطيط.



وأشار إلى رغبة المعهد في تفعيل بروتوكولات التعاون مع مركز الريادة والتميز المؤسسي بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر بمجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الرياضية.



وبين أهمية التعاون المشترك مع مختلف الجهات لاسيما مركز الريادة والتميز المؤسسي بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر لعمل أحدث الدراسات وزيادة الأبحاث والاستشارات لكل المبادرين في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر من أولويات المعهد العربي للتخطيط من أجل تعزيز القدرات التنافسية والإدارية للمعهد.



وأضاف أن المعهد يعتزم إنشاء مركز إحصائي متخصص يواكب أفضل الممارسات المتبعة في مجال إنتاج البيانات الإحصائية ونشرها واستخداماتها في دعم صناعة القرار علاوة على بناء القدرة الإحصائية لدعم عمل المعهد في مختلف المجالات.



من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد في كلمة له ألقاها بالافتتاح أهمية المؤتمر لاسيما أنه يجمع صناع القرار وأصحاب الخبرات ورواد الأعمال والباحثين والمهتمين بريادة الأعمال والابتكار بهدف تبادل الخبرات والتجارب وفهم أبعاد المرحلة المقبلة وتحدياتها.



وأضاف أن المؤتمر يمثل جسر تواصل بين الباحثين ومجتمع الأعمال لخلق تعاون مثمر وتعزيز دور التكنولوجيا في ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن المؤتمر يعقد بالتزامن مع معرض «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة الذي يشهد مشاركة دولية واسعة وفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لابتكار مشاريع مستدامة.