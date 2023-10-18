استقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في قصر البركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس جاسم البديوي، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الاجتماع الاستثنائي الـ 43 للمجلس الوزاري.



وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نقل أطيب تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وحكومة وشعب الكويت إلى السلطان هيثم بن طارق وحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة وصادق الدعوات بأن يمن المولى العلي القدير على جلالته بموفور الصحة والعافية ودوام التقدم لسلطنة عمان والرخاء لشعبها الشقيق.



وقد حمل السلطان هيثم بن طارق وزير الخارجية أطيب التحيات لقيادة وحكومة وشعب الكويت وأطيب التمنيات بدوام النماء والازدهار للكويت وقيادتها وشعبها.



واستمع وزراء الخارجية إلى رؤية السلطان هيثم بن طارق تجاه الأوضاع الراهنة والتوجيهات الحكيمة والسديدة لما فيه الخير والصلاح والمنفعة للجميع بما يقوي المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك ويعزز دعائم الأمن والاستقرار والازدهار.