دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد فوري لهذه الممارسات اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت واستهجانها الشديدين للقصف الوحشي الذي تعرضت إليه اليوم مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، مما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا والمصابين الأبرياء.

وأكدت "الخارجية" في بيانها أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يعد خرقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد فوري لهذه الممارسات اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتي لا يقرها دين ولا قانون ولا فطرة انسانية سوية.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بكل الوسائل الممكنة لتخفيف معاناته المستمرة، وتدعو لوقفة دولية جادة وسريعة لإيقاف هذه الجرائم الوحشية.