نفذ مجموعة من النواب والنشطاء والمواطنين في ساحة الإرادة قبل قليل اعتصاماً تضامنياً احتجاجاً على قصف إسرائيل مستشفى المعمداني الذي راح ضحيته المئات من الفلسطينيين.

عبدالكريم الكندري من ساحة الإرادة : سأستجوب وزير الخارجية في حال تم قبول أوراق اعتماد السفيرة الأميركية الجديدة

أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري، أنه سيقدم استجواباً لوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في حال قبول أوراق اعتماد سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الجديدة لدى البلاد.

حمد المطر: الكيان الصهيوني يستقوي بالآلة العسكرية الأمريكية ونقول للجميع عليكم مسؤولية

قال النائب أ. د. حمد المطر، ان الكيان الصهيوني يستقوي بالآلة العسكرية الأمريكية. ونحن نقول للجميع عليكم مسؤولية، ويمكن استخدام كل الأسلحة المتاحة في هذه المواجهة.

جراح الفوزان : جرائم الكيان الصهيوني وآخرها قصف مستشفى المعمداني تتطلب اجتماعاً عاجلاً لقادة الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية لاتخاذ موقف جريء وعاجل

قال النائب جراح الفوزان : الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وآخرها ⁧‫مستشفى المعمداني‬⁩ الذي بلغ عدد الشهداء فيه قرابة الألف من أهالي غزة تتطلب اجتماعاً عاجلاً لقادة الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية . وأضاف : يجب اتخاذ موقف جريء وعاجل تجاه حرب الإبادة التي يتعرض لها أهل فلسطين وعلى وزير الخارجية أن يتخذ موقفاً ضد السفيرة الأمريكية التي كانت قنصلاً عاماً في القدس المحتلة.

فهد المسعود : مجازر وإبادة جماعية يرتكبها العدو الصهيوني وسط صمت أممي وغطاء دولي

قال النائب فهد المسعود : مجازر وإبادة جماعية يرتكبها العدو ⁧‫الصهيوني‬⁩ وسط صمت أممي وغطاء دولي. وأضاف :

‏اللهم احفظ إخواننا في ⁧‫غزة‬⁩ وسائر ⁧‫فلسطين‬⁩، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين.

حمد العبيد : قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب يجب أن يحاسب عليها قادة الكيان الصهيوني.. وأين مجلس الأمن من ذلك؟!

قال النائب حمد العبيد : أين مجلس الأمن و المجتمع الدولي من المجزرة الشنيعة التي قام بها الكيان الصهيوني في مستشفى المعمداني‬⁩؟! وأضاف :‏هذه جريمة حرب يجب أن يحاكم عليها قادة الكيان الصهيوني ! وزاد :

‏اللهم انصر عبادك وانتقم لهم يا قوي ياعزيز .

عادل الدمخي : قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب وإبادة تحت نظر العالم المتحضر

قال النائب د. عادل الدمخي : قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب وإبادة تحت نظر العالم المتحضر . وأضاف :

‏اليهود برعاية أمريكية وأوروبية يقتلون ويعربدون.

بدر نشمي : مع أول قطرة دم سالت في مستشفى المعمداني سقط معها وجه العالم الغربي القبيح

قال النائب بدر نشمي : مع أول قطرة دم سالت في ⁧‫مستشفى المعمداني‬⁩ سقط معها وجه العالم الغربي القبيح . وأضاف: ‏علينا التحرك إسلامياً وإنسانياً وعربياً لإنقاذ ⁧‫غزة‬⁩، وهذا واجب والتخاذل عنه خيانة وتواطؤ.

‏اللهم إنهم مغلوبون فانتصر

‏اللهم إنهم مخذولون فانتصر

‏اللهم إنهم مرابطون فانتصر.