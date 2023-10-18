أعلن الأردن إلغاء القمة الرباعية التي كان سيستضيفها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بحضور الرؤساء الأميركي جو بايدن والمصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس الاربعاء، حول الحرب في غزة ، بعد مجزرة المستشفى التي ارتكبتها اسرائيل في القطاع .

وقال وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي إن عمان ألغت القمة وكذلك زيارة الرئيس الاميركي الى البلاد لأن "واشنطن غير قادرة على اتخاذ قرار بوقف الحرب" الحرب الإسرائيلية على غزة. وأضاف الوزير الاردني في تصريح لقناة "الجزيرة" : قررنا الغاء القمة بعد التشاور مع مصر والسلطة الفلسطينية وتم ابلاغ واشنطن بالقرار.

وأكد الصفدي انه تم الغاء اللقاءات الثنائية بين بايدن وباقي الزعماء، وان عباس قد عاد الى رام الله، وان الرئيس السيسي لن يحضر الى عمان كذلك.

وفي السياق، أعلن مسؤول في البيت الأبيض ان الرئيس بايدن ألغى زيارته للمشاركة في القمة الرباعية في الأردن بعد التشاور مع الملك عبد الله الثاني. وقال ان بايدن قدم "أحر تعازيه "بضحايا الانفجار في مستشفى غزة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه "بعد التشاور مع العاهل الأردني وفي ضوء أيام الحداد التي أعلنها الرئيس الفلسطيني عباس، سيؤجل الرئيس بايدن سفره إلى الأردن والاجتماع المزمع مع هذين الزعيمين والرئيس المصري السيسي".

وأضاف المسؤول "إنه يتطلع إلى التشاور شخصيا مع هؤلاء القادة قريبا، ووافق على البقاء على اتصال منتظم ومباشر مع كل منهم خلال الأيام المقبلة" . وذكر ان بايدن غادر واشنطن بالفعل فعلا في طريقه إلى إسرائيل.