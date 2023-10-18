وافق على حل ساعات العمل الصباحية لموظفي "الدراسات الإسلامية" وشؤون القرآن الكريم

أسامة أبو السعود

أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بندر النصافي، أن نقابة وزارة الأوقاف نقلت إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري، أهم المطالب التي تتبناها النقابة وتهم شرائح الموظفين في وزارة الأوقاف خلال اللقاء الذي جمع النقابة بوزير الأوقاف.

وقال النصافي في تصريح للصحفيين، إن وزير الأوقاف أبدى مشكورا سرعة تجاوبه وتفاعله وإصدار توجيهاته للعمل بمقترح النقابة ويتمثل في حل مشكلة ساعات العمل خلال الفترة الصباحية لقطاع الدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم وبشكل عاجل وسريع في مبادرة نكن له الشكر والثناء للوزير .

وبين النصافي أن النقابة نقلت إلى وزير الأوقاف مشكلة المشرفين والوكلاء وعدم اعتماد مسمياتهم في الديوان إلا أن الوزير ابلغنا بأن هناك تنسيق مستمر مع مجلس الخدمة المدنية للانتهاء من مشكلة المشرفين والوكلاء بما يحفظ حقوقهم كاملة .

وتابع: وكما نقلت النقابة الى وزير الأوقاف الظلم الواقع على أصحاب التخصصات المالية والقانونيه والمحاسبية والفنية إذ بينت النقابة بدورها آلية الحل الذي من الممكن إنهاء هذه المعاناه يكمن في إضافة أعمالهم في الوصف الوظيفي لهم بمراكز قطاع الدراسات ولم يتردد الوزير فأصدر تعليماته بضرورة إيجاد الحلول المناسبة وفق الأطر القانونية.

وطالبت النقابة بتوفير التعزيز الكافي لميزانية الأعمال الممتازة للهيئتين الإدارية والتعليمية واعتماد قسم مادة دراسية داخل مراكز دور القرآن والاترجة والسراج المنير كما هو معمول به في وزارة التربية.

وكرر النصافي شكره لوزير الأوقاف لتبنيه هذه القضايا التي تهم شرائح كثيرة من موظفي الأوقاف، مؤكدا أن النقابة لن تألو جهداً في تبني الدفاع حقوق الموظفي في الوزارة.