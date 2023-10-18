وصل الرئيس الأميركي جو بايدن صباح اليوم الأربعاء، إلى الكيان الصهيوني في زيارة تضامن في اليوم الثاني عشر للحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس.

وتأتي زيارة بايدن غداة مقتل مئات الأشخاص في مستشفى في قطاع غزة. وأعرب بايدن الثلاثاء عن "حزنه العميق" لهذه المأساة.

ونزل بايدن من الطائرة وسط قوة أمنية كبيرة، وعانق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحق هرتسوج على المدرج.

ونقل مكتب هرتسوج عنه قوله لبايدن "مرحبا سيدي الرئيس. بارك الله فيكم على حماية إسرائيل".