قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن الضربة على مستشفى في غزة والتي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين كارثة مروعة تشير لضرورة وقف الصراع.

وأعلن خلال زيارة رسمية الى الصين، أن قصف مستشفى في غزة الذي أوقع مئات القتلى "مأساة" معربا عن أمله في انهاء النزاع بين حماس واسرائيل سريعا.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي: "إنه حدث رهيب، مئات القتلى والجرحى. إنها كارثة إنسانية. آمل فعليا ان يشكل ذلك إشارة تدل على أنه يجب وقف هذا النزاع في أسرع وقت ممكن".

وتابع: تأسيس دولة فلسطين المستقلة سيخلق الظروف لسلام دائم.