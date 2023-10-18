"الخارجية الفرنسية" تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

أخليت ستة مطارات في مختلف أنحاء فرنسا اليوم الأربعاء، بعد تلقيها عبر البريد الالكتروني "تهديدات باعتداءات" كما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر أن عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات "تبديد أية شكوك" بأن التهديدات قد تكون حقيقية.



ومن جانب آخر قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنها تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، نظرا "للتوترات الأمنية في المنطقة، لا سيما على الحدود الجنوبية للبنان".