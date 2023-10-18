بعد 18 عاما من المثابرة والجهود الحثيثة في زراعة أشجار النخيل،تمكن المزارع الكويتي مبارك الهيفي، من إنتاج صنف متميز وفريد من نوعه من النخل سماه (هيفي الكويت) أدرج به اسم البلاد على خريطة انتاج التمور العالمية.

وتتفرد ثمار النخلة بطعمها اللذيذ وحجمها الكبير ونواتها الصغيرة وبسمات خاصة أخرى تشمل كل مراحل نمو الثمرة والنضوج التي تمر بها ومن المتاح للمتذوق أن يستسيغ طعم الثمرة وهي (خلال - بسر) ويستمتع بأكلها وهى مناصيف ورطب لين ورطب ناشف وتمر لين وتمر ناشف إضافة إلى سهولة كبسها تمرا فضلا عن قبول النخلة أي لقاح من جميع أنواع أفحل النخل الأخرى دون أن يؤثر ذلك على جودة ثمارها.

وقال الهيفي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، إنه حرص على إطلاق الاسم المذكور على نخلته ليكون للكويت موقع مميز على خريطة إنتاج انواع التمور عالميا لاسيما بعد تتويجه بالمركز الأول في مسابقة أجراها معهد الكويت للأبحاث العلمية لأفضل نخلة جديدة مبينا أن هذه الأفضلية أتاحت له التعاون مع المعهد لإكثار نخلته بطريقة الزراعة النسيجية لتكون الأشجار مطابقة للشجرة الأم وتعطي الثمار نفسها.