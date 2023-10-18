أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، مشددا على أن المملكة حذرت مرارا من خطورة تفاقم الأوضاع في القطاع.

وأضاف وزير الخارجية السعودي في كلمة خلال اجتماع طارئ لدول مجلس التعاون الإسلامي في جدة الأربعاء، أن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف مسؤول لحماية الفلسطينيين في غزة.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإقامة ممرات إنسانية آمنة، معلنا بشكل قاطع رفض «اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة التي يذهب ضحيتها الأطفال والنساء والعزل».

كذلك أشار إلى ضرورة إيصال المساعدات لغزة للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية. وشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وقال إن على المجتمع الدولي العمل على الوصول لسلام شامل وعادل بالشرق الأوسط.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية غير مسبوقة.

وأضاف أن إسرائيل ارتكبت مذبحة ضد مرضى ومدنيين عزل بقصف مستشفى في غزة، مشيرا إلى أن القصف كان متعمدا. واتهم إسرائيل بقصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

ولفت وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن الصراع بين أبناء النور والظلام لتبرير القتل.

وأكد أن كل من أعطى إسرائيل تفويضا ودعمها بالسلاح مسؤول عن دماء سكان غزة، كاشفا عن أن آلة الحرب الإسرائيلية قتلت ما يزيد على 1300 طفل، وشردت مليون فلسطيني في أسبوع واحد.

وتابع قائلا: إن المجتمع الدولي يكتفي بإحصاء الضحايا في غزة بلا مبالاة، مشددا على ضرورة وقف الحرب العدوانية وحملة الاستيطان الشرسة، رافضا سياسة التهجير بشكل لا لبس فيه.