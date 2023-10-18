Note: English translation is not 100% accurate
وزير الخارجية في الاجتماع الطارئ لدول مجلس التعاون الإسلامي في جدة: الاحتلال الإسرائيلي يعمل على التهجير القسري لأهالي قطاع غزة ونعتبر ذلك جريمة حرب
الأربعاء
2023/10/18
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 1345
- وزير الخارجية في الاجتماع الطارئ لدول مجلس التعاون الإسلامي في جدة: الاحتلال الإسرائيلي يعمل على التهجير القسري لأهالي قطاع غزة ونعتبر ذلك جريمة حرب
- إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القانوني في الأراضي المحتلة وحذرنا مراراً من التعامل بمعايير مزدوجة مع القضية الفلسطينية
- نتمسك بخيار السلام العادل والشامل وإقامة دولة فلسطينية