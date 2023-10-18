القائم بأعمال السفارة:‏ «نعتز بعلاقاتنا المتميزة مع ⁧‫الكويت‬⁩ ونبذل الجهود لتنفيذ مخرجات زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الصين»

‏وصلت صباح اليوم إلى ميناء الشويخ سفن تابعة للأسطول البحري الصيني الـ44، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام.

حضر مراسم الاستقبال آمر الوحدات البحرية الخاصة العميد الركن بحري منصور الرميان وعدد من قيادات القوة البحرية الكويتية، بالإضافة إلى القائم بالأعمال في السفارة الصينية ليو شيانغ وعدد من أعضاء السفارة والجالية الصينية لدى البلاد.

وتعتبر زيارة الأسطول الصيني للكويت الثالثة من نوعها، التي تعكس عمق العلاقات المتينة، وتعزز التفاهم المتبادل والتعاون بين الجيشين الصيني والكويتي، وتدفع بالتطور المستمر للعلاقات الصينية - الكويتية.