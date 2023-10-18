كشفت أمين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد عن 18 توصية توافق عليها المشاركون في احتفالية «اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث» والتي أقيمت تحت شعار «مكافحة عدم المساواة من أجل مستقبل قادر على الصمود» برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، ونظمتها الجمعية بالتعاون مع «الهلال الأحمر» والشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» والشبكة العالمية للحد من الكوارث بمشاركة نحو 30 جهة حكومية ومدنية كويتية وعربية.

وأعلنت جنان بهزاد أن التوصيات النهائية طالبت بتنفيذ الخطط الإعلامية الخاصة بإدارة الأزمات لتوعية المجتمع للحد من السلوكيات والأعمال التي تؤدي الى زيادة الاحتباس الحراري، سواء كان السلوك بصورة مباشرة أو غير مباشرة لما له من أثر سلبي يؤدي الى حدوث الكوارث الطبيعية، حيث إن منطقتنا تتعرض لعدد من الكوارث الطبيعية المترتبة على التغير المناخي كالأعاصير والجفاف وتدهور العطاء النباتي واتساع رقعة التصحر.

ولفتت إلى التوصية بإدراج علم إدارة الأزمات ضمن برامج الدراسات العليا في المؤسسات التعليمية الكويتية، وابتعاث الطلبة لدراسة هذا التخصص، علاوة على إعداد منهج تعليمي شامل عن إدارة الأزمات والكوارث، وبرامج إعلامية تخص التوعية بمخاطر الكوارث وطريقة التصدي لها الحفاظ على دولتنا من أي كوارث أو مخاطر، وكيفية إدارتها والتقليل من الخسائر، وتوفير الجهود وممارسة التعاون بين جميع الجهات، وتدريب الطلبة في المدارس وتوعيتهم بالأزمات.

وأضافت: انتهى المشاركون إلى التوصية بالاهتمام بالتدريب والاجتماعات الخاصة برفع كفاءة الكوادر الكويتية في مجال إدارة الأزمات، وزيادة القدرة على التنبؤ بالكوارث المحتمل وقوعها مستقبلا وتصنيفها وفق أهمية كل منها، إضافة إلى تكثيف الورش والدورات التدريبية بالتعاون المشترك مع الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام وهيئات الدولة وتدريب الكوادر الوطنية في مختلف الجهات على إدارة الأزمات تحديد الدور المطلوب من كل جهة.

ولفتت إلى ضرورة الإسراع بإنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات والكوارث في الكويت وتطوير وإنشاء مراكز إيواء مدنية معيشية وتعليمية طبية، علاوة على تزويد الجهات العاملة بالدولة التي يتأثر عملها بالكوارث بآليات عمل واضحة للعمل بها حتى لا يتوقف العمل، ووضع خطط واستعدادات وتحديثها بشكل دوري.

وبينت ان التوصيات جاءت على المستوى المجتمعي بعدد من المقترحات، أهمها إنشاء منتدى وطني لمنظمات المجتمع المدني للتنسيق فيما بينها وفق اختصاصاتها، إضافة إلى تشجيع مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص بالانضمام إلى الشبكة العالمية لجمعيات النفع العام للحد من الكوارث للتعرف على الأدوار المنوطة بهم، وإشراكها في كل الخطط المجتمعية، مشيدة بتفهم وزارة الشؤون بتقليل القيود المفروضة عليها في الانضمام لتكون شريكا فاعلا وقادرا على أداء دوره المجتمعي.