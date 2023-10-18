تفاعلا مع مجزرة مستشفى المعمداني وجرائم الحرب التي تقوم بها عصابات الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وجهت لجنة الشؤون الخارجية دعوة للحكومة والنواب لحضور اجتماعها المقبل يوم الأحد المقبل الموافق 22 أكتوبر لمناقشة التطورات الأخيرة في القطاع وكافة الخيارات الممكنة لدعم المقاومة الفلسطينية للاحتلال الصهيوني وتعريته أمام المجتمع الدولي.

وحرصا من اللجنة على ألا تقتصر جلسة المجلس المخصصة لقضية فلسطين على كلمات الشجب دون إجراءات عملية ملموسة، سيتضمن الاجتماع مناقشة الاقتراحات بقانون بشأن حظر التعامل والتطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته، وذلك تماشيا مع الموقف الرسمي والشعبي للدولة.

واللجنة في ضوء اختصاصها تدعو كافة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الفلسطيني للتواصل معها وتقديم مقترحاتهم التي من شأنها دعم ومساندة القضية الفلسطينة، وفضح وكشف جرائم الكيان الغاصب وعزله دوليا.