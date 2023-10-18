تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة جيمز كليفرلي جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.



وأكد الشيخ سالم العبدالله، خلال الاتصال، على ضرورة وقف القتال والعمل على ضمان عدم انتشاره وتوسع دائرة الصراع إلى جبهات أخرى وحماية المدنيين وصون الأرواح وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق.



ودعا وزير الخارجية كذلك إلى حتمية تضافر الجهود الدولية للحيلولة دون ارتفاع وتيرة العنف والتصعيد واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية دون ازدواجية للمعايير في التعاطي مع هذه القضية المصيرية.