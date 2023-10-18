التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس مع وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة د.هاكان فيدان، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المنعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة لبحث العدوان العسكري الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.



وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والتأكيد على أهمية وقف القتال الدائر وعدم اتساع رقعة الصراع ورفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق وأهمية تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.