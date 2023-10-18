

عبدالله الراكان



احتشد عدد من القوى السياسية التي دعت إلى المشاركة في اعتصام للتنديد بالمجازر الصهيونية ودعما للشعب الفلسطيني والمقاومة بعد المجازر التي راح ضحيتها الابرياء العزل في غزة في ساحة الإرادة، معبرين عن تضامنهم مع الأشقاء في فلسطين المحتلة ضد العدوان الصهيوني والصمت الدولي المخزي بعد استخدام الكيان الاسرائيلي للاسلحة المحرمة دوليا، مؤكدين أن قضية فلسطين قضية اجتمع على نصرتها شعبيا ورسميا وللكويت وشعبها وحكومتها مواقف مشرفة تجاهها.



وأشاروا إلى أن هذه الاعتصامات وأمثالها من أشكال الدعم المختلفة باتت ضرورة سياسية واخلاقية وانسانية ملحة وعاجلة نظرا لاستمرار البطش الصهيوني المتطرف تجاه أهلنا في غزة والذي يشهده العالم أجمع دون أن يحرك ساكنا مما يجعل التضامن الاعلامي أدنى الواجب وأقل ما يسقط التكليف أمام هذه المأساة الانسانية الحقيقية.