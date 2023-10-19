اختتم «ملتقى أفكار الشباب من أجل الاستدامة» الذي نظمته قطر لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والمغرب أعماله اليوم الأربعاء بمشاركة كويتية.



وقالت رئيسة الوفد الكويتي من الهيئة العامة للشباب المشارك في الملتقى دلال الهاجري في تصريح لـ «كونا»، إن الملتقى ساهم في تبادل الأفكار المتعلقة بمفهوم الاستدامة بين الشباب المشارك وتعزيز إبداعاتهم.



وأضافت أن الهدف من الملتقى من خلال برامجه هو تزويد المشاركين بأهم المهارات المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي المتعلق بنشر مفهوم الاستدامة في المجتمع.



ولفتت الهاجري إلى تنوع موضوعات الملتقى لاستخراج الأفكار أو الموضوعات أو المبادرات ذات الأهداف التنموية المستدامة في مختلف المجالات والعمل على إدارتها ومشاركتها مع المجتمع.



وأشارت إلى أن الملتقى تضمن ورشا مكثفة للمشاركين بهدف تبادل الأفكار والمعارف والتجارب مع المدربين والمتدربين ليكون المشروع مستداما ويخدم المجتمع، معربة عن أملها في تطبيق هذه الفكرة بالدول العربية كافة لمزيد من الاستفادة، وحتى يكون لها تأثير مجتمعي.



وكانت فعاليات الملتقى انطلقت في الدوحة 14 الجاري تحت رعاية وزارة الرياضة والشباب القطرية بهدف تبادل الخبرات الشبابية في مجال الاستدامة وتطوير قدراتها وخلق بيئة تشجع على الابتكار في تصميم البرامج والأنشطة المجتمعية وكذلك ربط المبادرات بأهداف التنمية المستدامة وتأهيل قيادات شبابية متمكنة في وضع إستراتيجيات التنمية المستدامة.