

استنكرت شبكة المرأة العربية للسلام برئاسة المحامية كوثر الجوعان بشدة العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبة بضرورة وقف العدوان في أسرع وقت.



وقالت الشبكة في بيان لها: وسط أجواء مشحونة بالأخطار والانذار بحرب تطول الجميع، تشهد القضية الفلسطينية منعطفا هو الأخطر في تاريخها، فإن المخطط الصهيوني يرمي إلى تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الاسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم، وأمام صمود شعبنا العربي الفلسطيني ورفضه للمخطط الصهيوني وتداعياته والبقاء على الثوابت التي نشأت من أجلها القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، وتدين بشدة كل أشكال العدوان الغاشم الاسرائيلي الذي طال كل شيء وسقط الابرياء من نساء وأطفال وشيوخ وشباب وفي الوقت الذي يتنادى العالم بأهمية شيوع السلام للعالم أجمع ومنها الأمم المتحدة نجد أن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط هدم السلام وتمهد لمخططات الاحتلال وتزكية طروحاته الفاسدة تاريخيا وسياسيا سعى الاحتلال على طرحها على مدار الصراع العربي- الاسرائيلي.



وأضافت: نتابع بقلق كبير وبحسرة عميقة الأحداث المتلاحقة التي يتعرض لها أكثر من مليوني فلسطيني وفلسطينية منذ أكثر من أسبوعين في حصار شامل وحرمان من حقهم الإنساني وضرورة وصول المساعدات الإنسانية والطبية لهم. وإذ تعتز شبكة المرأة العربية للسلام بالمواقف المسؤولة لدولة الكويت في دعم الشعب الفلسطيني والالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه القضية منذ اندلاعها وبالمواثيق الدولية والقرارات القانونية، ومن منطلق الإيمان الكامل بالحق الفلسطيني بالعيش على أرضه في سلام وأمان أستحضر جهود الكويت التي انطلقت من أرضها أرض السلام منظمة التحرير الفلسطينية برعاية كويتية رسمية من أجل استقرار أهلنا في فلسطين.



وتابعت: ندين ونرفض بشدة العنف القائم واستهداف النساء والأطفال والرجال العزل وقد حذرت الكويت من ذلك ومن استمرار الانتهاكات ونعيد الرفض والتذكير على دور دولتنا من أجل وقف العدوان والحرب على غزة وتمكينهم من وصول المساعدات إليهم ليعيشوا، واحترام مقتضيات القانون الإنساني. ونحن في شبكة المرأة العربية للسلام نكرر رفضنا واستنكارنا لما يحدث تجاه مواطنين عزل، ونطالب بوقف العدوان وإتاحة الفرصة للحلول السلمية التي تحقن الدماء، نطالب من خلالها كل المؤسسات الدولية ذات الشأن بالوقوف عند مسؤولياتها بمحاسبة إسرائيل على ما ترتكبه ضد أبناء الشعب الفلسطيني.