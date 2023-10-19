

أعربت «الخارجية» عن إدانة الكويت واستهجانها الشديدين للقصف الوحشي الذي تعرضت إليه مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا والمصابين الأبرياء.



وأكدت «الخارجية» في بيانها أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يعد خرقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.



ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد فوري لهذه الممارسات اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتي لا يقرها دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية.



وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بكل الوسائل الممكنة لتخفيف معاناته المستمرة، وتدعو إلى وقفة دولية جادة وسريعة لإيقاف هذه الجرائم الوحشية.