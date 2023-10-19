

أسامة دياب



أقامت عمادة السلك الديبلوماسي الافريقي حفل وداع السفير سعید شعیب موسى سفير تنزانيا لدى الكويت بمناسبة انتهاء مهام عمله.



وقال نائب عميد السلك الديبلوماسي الافريقي سفير جزر القمر د. العارف سید حسن، نودع زميلا عزيزا علينا جميعا هو السفير سعید شعیب موسى سفير تنزانيا المتحدة. وأضاف: لقد كان السفير سعيد شعيب موسى خلال فترة عمله بالكويت مثال النشاط والتعاون وإقامة العلاقات الطيبة مع زملائه وكذلك الحماس في أداء واجبه، حيث استطاع خلال هذه المدة أن يلعب دورا بارزا في تطوير العلاقات ومد جسور الصداقة والتعاون بين بلده والكويت في مجالات عدة، مشيدا بدوره الحيوي خلال فترة عمله في أوساط السلك الديبلوماسي الافريقي، وكذلك لخدمة العمل الافريقي المشترك.



وتمنى لسفير تنزانيا كل النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، متوجها بالشكر لوزارة الخارجية على تعاونها الدائم مع البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لديها وتقديمها كل التسهيلات لها لإتمام مهامها.