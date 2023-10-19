

عقدت كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت الاجتماع الأول لمجلس الكلية للعام الأكاديمي 2023/2024 برئاسة القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا د.أحمد المخيال، وبحضور العميد المساعد للشؤون الأكاديمية د.مشاري العيفان، والقائم بأعمال العميد المساعد للتخطيط والتطوير د.محمد سماوي، ورؤساء المجال بالكليات الجامعية وذلك في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة ـ الشدادية.



وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها: الاطلاع على جدول متابعة تنفيذ القرارات، ومناقشة مذكرة: بشأن العبء الدراسي لطلبة كلية الدراسات العليا.



كما تمت مناقشة مذكرات التخطيط والتطوير وهي: مذكرة بشأن التعديل على نموذج إقرار وتفويض بنشر أطروحات ورسائل طلبة كلية الدراسات العليا، ومذكرة بشأن متابعة تنفيذ البند السابع من محضر الاجتماع الثاني للجنة العمادة بشأن الأطروحة المبنية على الأوراق البحثية المنشورة، ومذكرة بشأن الاستعانة بخدمات بعض طلبة قسم علوم الحاسوب بكلية العلوم، ومذكرة بشأن مقترح توفير خدمة تدقيق متطلبات القبول للمتقدمين لبرامج كلية الدراسات العليا، كما تمت مناقشة المذكرات الخاصة بتوفير خدمة التدقيق اللغوي للأطروحات والرسائل العلمية لطلبة كلية الدراسات العليا، وغيرها.