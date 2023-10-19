

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية افتتاح مسجدين جديدين في مدينة المطلاع الخميس، وذلك بعد تسلمهما رسميا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



وقال المتحدث باسم «الأوقاف» سلمان الكندري في تصريح صحافي، إن المسجدين الواقعين في القطعتين الأولى والرابعة سيشهدان إقامة صلاة الجمعة على أن يتم تسلم بقية مساجد المدينة تباعا.



وأضاف الكندري أنه بناء على توجيهات وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري «جار الاستعجال في تسلم المساجد من الجهات المعنية في مدينة المطلاع مع تزويدها بكل الخدمات اللازمة لراحة المصلين، وذلك بمتابعة من وكيل الوزارة د. بدر المطيري اهتماما ببيوت الله عز وجل التي تزخر بها البلاد».



وأكد حرص الوزارة على تحقيق خطتها ورؤيتها المتمثلة في الريادة عالميا في العمل الإسلامي، مضيفا أن «المساجد والاهتمام بها وتوفير كل الخدمات لراحة المصلين لأداء عباداتهم من أهم أهداف الوزارة».