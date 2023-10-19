

أكدت مديرة قطاع التمويل وتعبئة الموارد بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) ليزا داوتون أهمية الشراكة الإنسانية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لخدمة الإنسانية وتقديم المساعدات الإغاثية حول العالم.



وأشادت ليزا داوتون لـ «كونا»، عقب لقائها والوفد المرافق لرئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر د.هلال الساير، بحجم البرنامج الإنساني الذي تنفذه الجمعية بمختلف الدول ودورها في تحسين الأوضاع الإنسانية.



وأشارت داوتون إلى دور الجمعية الإنساني في فلسطين لاسيما في قطاع غزة وفي أفغانستان واليمن والصومال وإندونيسيا إلى جانب دورها في إغاثة لاجئي الروهنجيا في بنغلاديش وإغاثة اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان، مؤكدة على دور الكويت في تحسين الأوضاع الإنسانية لهم.



وعلى صعيد المساعدات داخل الكويت، ذكرت أن الجمعية تقوم بدور كبير على صعيد تقديم المساعدات للأسر المحتاجة في المجالات الصحية والتعليمية مشيدة بدور الجمعية الإنساني في توفير كل الاحتياجات الضرورية في مختلف مناحي الحياة.



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة «الهلال الأحمر الكويتي» د.هلال الساير سعي الجمعية للتعاون مع مختلف المنظمات الدولية لتوحيد الجهود في الفترة المقبلة إيمانا منها بأهمية الشراكة والتعاون في سبيل إنجاح العمل الإنساني.



وأضاف الساير أنه تمت مناقشة الوضع الإنساني في فلسطين لاسيما بقطاع غزة وسبل التعاون لتعزيز العمل الإنساني المشترك هناك.



وشدد على ضرورة تضافر الجهود والشراكة بين المنظمات الإنسانية لتعزيز عمليات الإغاثة العاجلة في ظل تفاقم الأزمات، مؤكدا ثقته الكبيرة بالمنظمات الدولية وبعثاتها الميدانية وحسن كوادرها في إدارة المشاريع على قدر أعلى من الشفافية.



ولفت إلى استمرار الجمعية في مواصلة برامجها للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون والنازحون في مختلف بقاع العالم ودعم أي جهد لمساعدة المحتاجين حول العالم.