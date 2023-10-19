مبارك الخالدي



عادت إلى البلاد امس بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم قادمة من دبي بعد ختام معسكر «الأزرق» الذي أقيم خلال فترة التوقف الدولي استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى كأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك 2026 وكأس آسيا في السعودية 2027. ومن المقرر أن يعود المنتخب إلى التجمع من جديد في 9 المقبل ليبدأ الدخول في الأمتار الأخيرة لخوض الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات والتي ستنطلق في 16 منه، حيث تضم المجموعة منتخبات قطر والهند وأفغانستان.



وحقق «الأزرق» مكاسب فنية ومعنوية في معسكره، حيث لعب مباراتين دوليتين هما الأقوى على المستوى الفني مقارنة بتجاربه الأخيرة، حيث خسر من منتخب الإمارات بهدف وحيد بعد عرض باهت، لكنه كشف مكامن الخلل التي يعاني منها واستعاد توازنه في اللقاء الثاني وحقق فوزا معنويا على منتخب سورية «العنيد» 2-1 بعد أن صوب أخطاءه لاسيما الدفاعية منها، إذ لعب بثقة عالية حول بها تخلفه بهدف إلى فوز مستحق بثنائية المتألق شبيب الخالدي، ليبعث منتخبنا من خلاله رسالة اطمئنان لجماهيره.



ولعل الجهاز الفني للأزرق قد حقق مراده من المعسكر ووصل إلى السيناريو الأمثل لخوض المباراة الأولى أمام المنتخب الهندي التي ستكون الانطلاقة في مشواره في التصفيات يعقبها المغادرة إلى أفغانستان لمواجهة المنتخب الأفغاني في 21 المقبل.



وبالعودة إلى لقاء سورية، فقد نجح «نسور قاسيون» في تحقيق الأفضلية خلال أول ربع ساعة، وهو ما ترجمه عمر السومة بهدف التقدم، ومن ثم استمرت محاولات «الأزرق» في اتجاه واحد لتحقيق التعادل، مستغلا غياب التركيز عن الدفاع السوري، وهو ما نجح فيه مع الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول ليسجل الخالدي هدفين متتاليين خلال 5 دقائق.



وفي الشوط الثاني، استعاد المنتخب السوري الأفضلية، وكاد السومة يسجل هدف التعادل، إلا أن حارسنا عبدالرحمن كميل تصدى لركلة الجزاء التي نفذها ببراعة كبيرة.



وبذلك حقق منتخبنا فوزه الأول بعد خسارتين متتاليتين أمام قيرغيزستان 3-1، والإمارات 1-0.



اللاعبون إلى أنديتهم



وينضم لاعبو الأزرق إلى فرقهم المحلية اليوم استعدادا لاستئناف بطولة دوري زين مع انطلاق الجولة الخامسة منه غدا، وكذلك مشاركة لاعبي العربي والكويت في الجولة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي الأسبوع المقبل.



من جهة أخرى، ‏شارك نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أحمد عقلة امس بالجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي عقدت عبر الإنترنت، حيث ناقش الاجتماع ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، مؤكدا على الدعم المطلق للسعودية في الاستضافة المأمولة، وتقديم الاتحاد الكويتي كل أنواع المساندة للمملكة، ووضع جميع إمكانياتنا تحت تصرف الأشقاء في السعودية. ‏وقال عقلة إن جدول الأعمال تناول العديد من البنود، أهمها التصويت على المقترحات الخاصة بالتعديلات والتغييرات على النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي، واللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والأوامر الدائمة الصادرة عن الاجتماع. ‏كما تطرقت الجمعية العمومية إلى انتخاب الهيئات القضائية للاتحاد الآسيوي بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية.