الدوحة - فريد عبدالباقي



شنت الجماهير القطرية حملة شرسة ضد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها «العنابي» أمام إيران 0-4، في نهائي بطولة «الأردن الرباعية» التي اختتمت منافساتها أمس الاول بستاد عمان الدولي.



جاء ذلك بسبب انهيار الفريق خلال اللقاء واهتزاز شباكه 4 مرات في 10 دقائق، بتوقيع حسين كنعاني (هدفين) في الدقيقتين (69 و79)، وسردار أزمون، وعلي رضا جهانبخش في الدقيقتين (73 و75)، فيما حصل المنتخب العراقي على المركز الثالث بعد فوزه على منتخب الأردن بركلات الترجيح 5-3، بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي.



وكان المنتخب القطري قد خاض مباراتين وديتين على ستاد الجنوب خلال فترة التوقف الدولية لشهر سبتمبر الماضي، خسر في الأولى أمام منتخب كينيا 1-2 وتعادل في المباراة الثانية أمام المنتخب الروسي 1-1.



من ناحية أخرى، أعلن نادي المرخية تعاقده رسميا مع المدرب الجزائري مجيد بوقرة، لتولي تدريب الفريق لمدة 3 مواسم، خلفا للإنجليزي أنطوني باتريك هدسون الذي تم تعيينه في منصب المستشار الفني لمجلس إدارة النادي القطري.



ويمتلك بوقرة مسيرة مميزة لاعبا ومدربا، وخاض عدة تجارب تدريبية، حيث تولى قيادة منتخب الجزائر لكرة القدم للمحليين، بالإضافة إلى خوض تجارب تدريبية مع أندية الدحيل القطري لفريق الرديف والفجيرة الإماراتي.