يعقوب العوضي



يدشن منتخبنا الوطني لكرة اليد مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والمقامة حاليا في قطر أمام المنتخب الإيراني في الـ 3.00 عصر اليوم، حيث أوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب كل من إيران، اليابان، البحرين وكازاخستان.



ويتواجد في «أزرق اليد» كل من: محمد الصانع، محمد قمبر، محمد بويابس، فواز مبارك، عبدالرحمن الشمري، صالح الموسوي، محمد الهندال، حيدر دشتي، يوسف ضايف، حسن صفر، عبدالعزيز الشمري، مشعل الحربي، عبدالله الخميس، عبدالعزيز سالمين، فهد صلبوخ، محمد العريان، إبراهيم الأمير، محمد غضنفر، حسين الكندري ومهدي الحداد، كما يقود المنتخب المدرب الجزائري سعيد حجازي ومساعده المدرب محمد مسعودان.



من جانب آخر، وضع الجهاز الفني لمساته الأخيرة في تدريب أمس، حيث قام بدراسة المنافسين مع تقديم شرح كاف لسبل الخروج بالفريق إلى بر الأمان وتحقيق النتائج المرجوة من المواجهات المقبلة. وفي السياق ذاته، أكد مدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي أن الثقة كبيرة باللاعبين والجهازين الإداري والفني، مشيرا إلى أن المنتخب نجح في اعتلاء منصات التتويج في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في الصين ولكن التصفيات الآسيوية تختلف عن البطولة الماضية من حيث المستويات الفنية، كما أكد أن الجميع سيبذل كل الجهود المطلوبة لرفع اسم وعلم الكويت في المحفل الدولي.



وتابع: «وضع الجهاز الفني خطط وأساليب لعب مختلفة عن تلك التي اعتمدها في البطولة الآسيوية الأخيرة، وذلك بغرض تنويع سبل اللعب وإضافة التجديد الفني والبدني للاعبين»، مؤكدا أن المنافسة لن تكون سهلة، ولكن «الأزرق» على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه.



من جهة أخرى، تستضيف صالة مجمع «أرينا مول» في مدينة صباح الأحمد البحرية مباراتي منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد مع المنتخب البحريني في إطار استعداداتهما للبطولة العربية المقبلة في نوفمبر، حيث سيلتقي المنتخبان في مواجهتين، غدا الجمعة وبعد غد السبت.