يعقوب العوضي



تقام اليوم الجولة السادسة من بطولة اتحاد الكرة الطائرة، حيث تشهد 4 مباريات، أولاها بين برقان برصيد 12 نقطة مع الساحل بـ 3 نقاط في الـ 5.00 مساء، وذلك على صالة اتحاد الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، فيما يلتقي في الثانية العربي برصيد 9 نقاط مع اليرموك الخالي من النقاط في 6.30 مساء على صالة نادي الكويت في كيفان، بينما يتواجه القادسية برصيد 12 نقطة مع كاظمة بـ 9 نقاط في الـ 7.00 مساء على صالة الاتحاد، وأخيرا يواجه الكويت برصيد 9 نقاط مع الشباب بـ 6 نقاط في الـ 7.00 مساء على صالة نادي اليرموك في مشرف.



إلى ذلك، تعاقدت إدارة اليرموك مع المحترف العماني إسماعيل الحيدي لتدعيم صفوف الفريق الأول في الفترة المقبلة.