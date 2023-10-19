يحيى حميدان



خسر القادسية من التضامن 1-2 في مباراة تجريبية جمعت الفريقين على ستاد الفريق الثاني في ظل فترة التوقف الحالية بسبب المباريات الدولية.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، بعدما سجل لـ «العنيد» السوري محمد عمر مالطا، فيما تعادل لـ«الأصفر» نايف زويد، وفي الشوط الثاني دفع التضامن بأغلب عناصره الشابة وتمكن من تحقيق الفوز بفضل هدف ضاري المعصب. وكان الفريقان قد لعبا الخميس الماضي أيضا وانتهت بالتعادل 2-2.



وخلفت المباراتان التجريبيتان أمام التضامن، الذي يشارك في دوري «زين» للدرجة الأولى، حالة من عدم الرضا من جانب الجماهير القدساوية عن المدرب «الجنرال» محمد إبراهيم، معتبرين أن الفريق يملك قائمة مميزة من اللاعبين ويجب أن يقدم مستويات أفضل، فيما طالب البعض بإقالة الجهاز الفني والبحث عن مدرب بديل.



ويستعد القادسية للقاء النصر الأحد المقبل في الجولة الخامسة من دوري «زين» الممتاز، فيما سيلعب التضامن مع اليرموك في الجولة الخامسة من دوري «زين» للدرجة الأولى في 26 الشهر الجاري.



إلى ذلك، غادر لاعب الفريق عبدالله الشمالي إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام العربي التي انتهت بالتعادل (1-1) في الدوري الممتاز.