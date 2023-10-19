ثأرت إنجلترا من إيطاليا في أول مواجهة بينهما على ملعب «ويمبلي» منذ المباراة النهائية لنسخة 2020، لتبلغ نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا بالفوز على ضيفتها 3-1 بفضل ثنائية هاري كاين، وذلك بعدما كانت متخلفة أمامها أمس الأول في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة. صحيح إن المنتخبين تواجها ثلاث مرات منذ نهائي كأس أوروبا الأخيرة في صيف 2021 حين خسر الإنجليز بركلات الترجيح وحرموا من اللقب الكبير الأول منذ مونديال 1966، لكنها المرة الأولى التي تحل فيها إيطاليا ضيفة على «ويمبلي» منذ تلك المباراة التي انتهت في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. وجدد رجال المدرب غاريث ساوثغيت فوزهم على «أتزوري» الذي خسر ذهابا على أرضه 1-2 في مارس بقيادة مدربه السابق روبرتو مانشيني، رافعين رصيدهم إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة بعدما كانوا بحاجة فقط الى التعادل لضمان بطاقتهم الى النهائيات.



ولحقت إنجلترا الى النهائيات بالنمسا وبلجيكا (المجموعة السادسة)، وإسبانيا واسكتلندا (الأولى)، وتركيا (الرابعة)، وفرنسا (الثانية)، والبرتغال (العاشرة) الى جانب ألمانيا المضيفة والمتأهلة تلقائيا. وبتلقيها هزيمتها الأولى في رابع مباراة لها بقيادة لوتشانو سباليتي، تنازلت إيطاليا عن الوصافة لصالح أوكرانيا التي باتت أمام «الازوري» بفارق ثلاث نقاط لكن مع مباراة أكثر من الأخير، وذلك بفوزها على مضيفتها مالطا 3-1.



وفي المجموعة الثامنة، تمسكت سلوفينيا بالصدارة بفارق هدف أمام الدنمارك بعد فوزهما على أيرلندا الشمالية 1-0 وسان مارينو 2-1 تواليا. ودخل المنتخبان الى هذه الجولة وهما على المسافة ذاتها بـ 16 نقطة لكل منهما مع أفضلية هدف لسلوفينيا في الصدارة، وقد تمكنت سلوفينيا من البقاء أمام منافستها بعد عودتها من بلفاست بالفوز بهدف لآدم غنيزدا شيرين (5)، في لقاء أكمله المضيف بعشرة لاعبين بعد طرد شاي تشالز (58).



وفي سان مارينو، اعتقد كثر أن الدنمارك ستعود بفوز كبير، لكنها عانت لتخطي مضيفتها 2-1.



ورفع المنتخبان السلوفيني والدنماركي اللذان يتواجهان في الجولة المقبلة المقررة، رصيديهما الى 19 نقطة، ومن خلفهما كازاخستان بفارق أربع نقاط بعدما قلبت الطاولة على مضيفتها فنلندا، وأبقت على حلم التأهل المباشر الى النهائيات لأول مرة في تاريخها بالفوز عليها 2-1. وفي المجموعة السابعة، عادت هنغاريا المتصدرة بتعادل ثمين من ليتوانيا 2-2 بعدما قلبت تأخرها بهدفين، لتعزز حظوظها ببلوغ النهائيات.



وحافظت هنغاريا على سجلها خاليا من الخسارة في المركز الأول بـ 14 نقطة من 6 مباريات، متقدمة بفارق نقطة عن صربيا التي خاضت أمس الأول مباراتها السابعة وفازت بها على مضيفتها وجارتها مونتينيغرو 3-1، ليتجمد رصيد الأخيرة في المركز الثالث عند 8 نقاط من 6 مباريات.